СБ ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи

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В воскресенье, 27 февраля, Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Уточняется, что в поддержку данной резолюции свой голос отдали 11 членов Совета Безопасности.

— Против — Россия, поскольку голосование является процедурным, в данном случае голосование постоянного члена не является ветирующим, а воздержались — три, включая Китай, — пишет ТАСС.

Также постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в СБ ООН даже не пытался урегулировать ситуацию на Украине.

Известно, что последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась 25 лет назад. Тогда это было связано с ситуацией на палестинских территориях.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.