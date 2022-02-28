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Почти 180 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Виктория Храменкова

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Почти 180 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 170 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и одиннадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и сто два рейса отменено. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и сорок три отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Недавно стало известно о том, что с 28 февраля «Аэрофлот» приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Отмечается, что пассажирам предлагается оформлять возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

26 февраля неизвестные сообщили о «минировании» столичных вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево.

24 февраля на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в указанном регионе.

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