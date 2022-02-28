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Евросоюз прокомментировал предстоящие переговоры Москвы и Киева

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Евросоюз прокомментировал предстоящие переговоры Москвы и Киева
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно согласиться на переговоры с российской стороной, однако страну должны устраивать условия переговоров.

— Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать, — сказала фон дер Ляйен в интервью телеканала Euronews.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

После этого президент Украины отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. По его словам, Украина хочет мира, поэтому переговоры с Россией провести необходимо. Однако Белоруссия, отметил он, не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».

Вечером 27 февраля в СМИ появилась информация, что переговоры России и Украины начнутся утром 28 февраля.

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