Член делегации Украины поделился ожиданиями от предстоящих переговоров с Россией

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Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поделился своим мнением, что произойдет после урегулирования ситуации на Украине. Отмечается, что Арахамия также состоит в украинской делегации на переговорах с Россией.

— После разрешения ситуации власти Украины сделают много выводов и примут много кадровых решений, — написал он в своем Facebook, комментируя предстоящие переговоры.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

После этого президент Украины отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. По его словам, Украина хочет мира, поэтому переговоры с Россией провести необходимо. Однако Белоруссия, отметил он, не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».

Вечером 27 февраля в СМИ появилась информация, что переговоры России и Украины начнутся утром 28 февраля.