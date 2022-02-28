Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Фото: СК РФ

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток со стороны украинских военных и расследовать их в рамках уголовных дел. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным. Совершение подобных действий является серьезным нарушением норм международного права, — говорится в сообщении ведомства.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.