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Глава ДНР Пушилин попал под обстрел на северо-востоке от Мариуполя

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ДНР Пушилин попал под обстрел на северо-востоке от Мариуполя
Фото: vk/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь на северо-востоке от Мариуполя.

Уточняется, что глава ДНР в результате случившегося не пострадал.

— Дело житейское, все в порядке, — оценил ситуацию Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в результате спецоперации на территории Украины российская армия понесла потери.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.

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