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Минфин Британии вводит санкции против Центробанка РФ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Минфин Британии вводит санкции против Центробанка РФ
Фото: moscow-live

Министерство финансов Великобритании вводит санкции против Центробанка России. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщается в заявлении британского ведомства.

Уточняется, что Британия запретит транзакции, связанные с Банком России, Фондом национального благосостояния России и российским министерством финансов.

Банк России в понедельник, 28 февраля, объявил меры по поддержке кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора. Так, например, кредитные организации теперь смогут принимать решения о неухудшении оценки финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, если ухудшение положение заемщика произошло после 18 февраля.

Колебания курса валют и нестабильность на рынке происходят на фоне последних действий российской стороны на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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