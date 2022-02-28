Автомобиль перевернулся на внутренней стороне Садового кольца в Москве

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Россия, Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

Автомобиль выехал на тротуар, а после перевернулся на внутренней стороне Садового кольца перед пересечением с проспектом Академика Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 28 февраля.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы.

— Движение по Садово-Спасской улице осуществляется в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.