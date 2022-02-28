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Курс евро в начале торгов 28 февраля достиг исторического максимума

Полина Долганова

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Экономика
Курс евро в начале торгов 28 февраля достиг исторического максимума
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В начале торгов в понедельник, 28 февраля, курс евро подскочил до 101,19 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Такие показатели были достигнуты впервые в истории.

Курс евро на рынке Forex утром в понедельник, 28 февраля, увеличивался на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля. До этого в процессе торгов евро торговался на отметке 132,88 рубля, а доллар — 117,82 рубля.

Колебания курса валют происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

На подписание указа президентом РФ нервно среагировали инвесторы. Индекс Московской биржи откатился к ноябрьским значениям 2020 года. А в лидерах падения оказались «голубые фишки». Как будет развиваться ситуация далее, «Вечерняя Москва» спросила у генерального директора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина. Эксперт отметил, что падение усугубило и то обстоятельство, что выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР было поручено Вооруженным силам РФ.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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