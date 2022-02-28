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Народный календарь. Что нужно сделать 1 марта, чтобы навсегда избавиться от врагов

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 1 марта, чтобы навсегда избавиться от врагов
Фото: Pexels

В этот день в средневековой Руси встречали Новый год. У наших предков до XIX века сохранилась традиция не работать 1 марта.

Если в этот день во время мытья пола постоянно твердить имя врага, то он навсегда оставит вас в покое, и вы таким образом от него избавитесь.

В средневековой Руси март начинался Ярилиными днями. От Ярилы земля прогревалась — «ярилась». Ярило — языческий бог солнца и плодородия древних славян. К нему тянется всё живое, чтобы окрепнуть, набраться сил и дать рост.

Про этот день говорили: «Ярило — с вилами». Это означало, что Ярило на свои вилы (солнечные лучи) вздевал зиму и начинал её прогонять. Наступала пора крестьянских работ: «Пришел Ярило, берись, мужик, за вилы».

Приметы погоды:

Если в первый день весны тепло — ждите заморозков.

Южный ветер принесет пасмурное лето, а северный — холодное.

Плотный туман — к ненастной погоде.

Паводки в первый день весны — предвестники нашествия грызунов и насекомых.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 1 марта, чтобы навсегда избавиться от врага

Именины отмечают: Илья, Антонина, Даниил (Данила), Евдокия, Павел, Самуил.

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