Народный календарь. Что нужно сделать 1 марта, чтобы навсегда избавиться от врагов
В этот день в средневековой Руси встречали Новый год. У наших предков до XIX века сохранилась традиция не работать 1 марта.
Если в этот день во время мытья пола постоянно твердить имя врага, то он навсегда оставит вас в покое, и вы таким образом от него избавитесь.
В средневековой Руси март начинался Ярилиными днями. От Ярилы земля прогревалась — «ярилась». Ярило — языческий бог солнца и плодородия древних славян. К нему тянется всё живое, чтобы окрепнуть, набраться сил и дать рост.
Про этот день говорили: «Ярило — с вилами». Это означало, что Ярило на свои вилы (солнечные лучи) вздевал зиму и начинал её прогонять. Наступала пора крестьянских работ: «Пришел Ярило, берись, мужик, за вилы».
Приметы погоды:
Если в первый день весны тепло — ждите заморозков.
Южный ветер принесет пасмурное лето, а северный — холодное.
Плотный туман — к ненастной погоде.
Паводки в первый день весны — предвестники нашествия грызунов и насекомых.
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Именины отмечают: Илья, Антонина, Даниил (Данила), Евдокия, Павел, Самуил.