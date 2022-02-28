Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдуме заявили, что Путин на день опередил вторжение ВСУ в Донбасс

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Госдуме заявили, что Путин на день опередил вторжение ВСУ в Донбасс
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на сутки опередил вторжение вооруженных сил Украины в Донбасс, начав специальную военную операцию. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

— По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия, — заявил он.

Шеремет также добавил, что у Украины со времен СССР сохранилась инфраструктура для разработки ядерного оружия.

Депутат подытожил, что Путин предпринял правильные шаги, которые защищают интересы всего российского народа, устраняют угрозы и устанавливают мир. По мнению Шеремета, «родной и близкой Украины» больше нет, передает РИА Новости.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции и 5 военных самолетов.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Госдума Украина Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте