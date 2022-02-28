В Госдуме заявили, что Путин на день опередил вторжение ВСУ в Донбасс

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на сутки опередил вторжение вооруженных сил Украины в Донбасс, начав специальную военную операцию. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

— По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия, — заявил он.

Шеремет также добавил, что у Украины со времен СССР сохранилась инфраструктура для разработки ядерного оружия.

Депутат подытожил, что Путин предпринял правильные шаги, которые защищают интересы всего российского народа, устраняют угрозы и устанавливают мир. По мнению Шеремета, «родной и близкой Украины» больше нет, передает РИА Новости.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции и 5 военных самолетов.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.