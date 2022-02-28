Ипотечный брокер: Покупать недвижимость в условиях повышения ставки стоит в двух случаях 

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Спрос на покупку недвижимости в России возрос на 10–15 процентов, сообщают «Известия». Утром 28 февраля ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку по ипотеке до 20 процентов — это максимальное в истории значение. Стоит ли торопиться с приобретением жилья в текущих условиях и каких обновлений ожидать в сфере недвижимости — «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.

По словам эксперта, сейчас жилье действительно выгодно покупать в двух случаях. Прежде всего, это стоит делать, если ранее клиенту уже одобрили ипотечные условия. Также приобрести недвижимость рекомендуется тем, кто имеет свободные денежные средства и готов сделать вложение.

— Безусловно, тем, у кого есть свободные средства на первоначальный взнос или ранее была одобрена ипотека и сейчас есть возможность совершить приобретение на тех же условиях, стоит покупать квартиру. Если есть средства, конечно, имеет смысл сделать это сейчас. Ближайшая перспектива — это подорожание, — поделился Ракута.

Он отметил, что покупка недвижимости — это всегда «надежный актив» и «проверенный метод» сохранить денежные средства. Жилье всегда будет в цене вне зависимости от политических и экономических изменений, пояснил специалист.

В ближайшее время ожидается дальнейшее подорожание недвижимости. Все дело в том, что экономика страны перестраивается в связи с изменением политической обстановки, объяснил собеседник «ВМ».

— Это коснется и первичного рынка, так как застройщики тесно связаны с банками: банки выдают застройщикам кредиты, за счет которых те строят недвижимость. Однако сейчас у банков ситуация в корне поменялось, а значит, новые проекты реализовать будет сложнее. Конечно, есть застройщики, обладающие собственным капиталом, но таких мало — в основном все пользуются кредитными деньгами. А кредитные деньги сейчас станут у нас очень дорогими, — рассказал Ракута.

Ипотечная ставка, вероятно, также продолжит расти. Этот процесс обусловлен высоким уровнем инфляции и санкциями (в том числе, и санкциями на ЦБ).

— Сейчас банки ужесточили требования. Многие заявки, которые были поданы в этот период, автоматически уходят в отказ даже без детального рассмотрения, — добавил ипотечный брокер.

В ночь на 28 февраля ЕС принял окончательное решение о замораживании активов Банка России.