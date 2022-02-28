Газпром: Транзит российского газа через Украину осуществляется штатно

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили в компании Газпром в понедельник, 28 февраля.

Уточняется, что объем поставляемого горючего вещества на 28 февраля составляет 105,8 миллиона кубометров.

— Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля, — передает РИА Новости сообщение компании.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны» на Украине.

23 февраля президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства.

25 февраля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что сертификация «СП-2» в Европе из-за санкций приостановлена лишь временно.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.