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Московские пожарные ищут новый дом щенку, упавшему в колодец

Георгий Соланович

Происшествия
Московские пожарные ищут новый дом щенку, упавшему в колодец
Пожарная часть на улице Усачева / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 1-й Котляковский переулок Карта всех событий

Щенок, упавший в колодец и спасенный пожарными в столичном районе Москворечье-Сабурово, ищет новый дом. Об этом в понедельник, 28 февраля сообщил пожарный ПСО № 215 Рамазан Халитуев.

Бригада пожарных прибыла на первый Котляковский переулок из-за сообщений очевидцев о том, что в колодце раздавался жалобный стон. Спасатели выяснили, что щенок упал в глубокий колодец и не мог выбраться. После они соорудили альпинистскую станцию, со страховкой спустились за щенком и вытащили девочку.

Пожарные отвезли собаку в отделение, где ее согрели и накормили.

— Щенок, почувствовав себя в безопасности, быстро уснул. После смены отвёз ее в ветеринарную клинику. Сейчас девочка находится на карантине в Химках, в приюте на передержке под моей опекой. <...> Девочка ищет дом, — уточнил Халитуев.

Видео: Телеграм-канал ЧСтные новости Москвы

Забрать щенка можно, написав об этом в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

26 февраля появилась информация о том, что жители столицы забрали из городских приютов порядка 3,5 тысячи кошек и собак в минувшем году. В настоящий момент в городе действуют 13 приютов. В них проживают свыше 16 тысяч питомцев.

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