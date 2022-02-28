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Один человек пострадал в результате пожара в районе Бирюлево Восточное

Елена Самойлова

Происшествия
Один человек пострадал в результате пожара в районе Бирюлево Восточное
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 20с8 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в жилом доме в ночь на 28 февраля. Об этом заявили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в понедельник, 28 февраля.

Возгорание произошло на улице 6-я Радиальная, в доме 20с8. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в Службу «112» в около половины третьего утра.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Для тушения пожарные подали три водяных ствола. Примерно в три ночи пожар был ликвидирован.

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
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Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

В результате возгорания один человек пострадал.

— Он самостоятельно покинул здание до прибытия экстренных служб, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

23 февраля при пожаре в 4-м Вятском переулке также пострадал один человек.

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