Один человек пострадал в результате пожара в районе Бирюлево Восточное
Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в жилом доме в ночь на 28 февраля. Об этом заявили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в понедельник, 28 февраля.
Возгорание произошло на улице 6-я Радиальная, в доме 20с8. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в Службу «112» в около половины третьего утра.
Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Для тушения пожарные подали три водяных ствола. Примерно в три ночи пожар был ликвидирован.
В результате возгорания один человек пострадал.
— Он самостоятельно покинул здание до прибытия экстренных служб, — отмечается в Telegram-канале ведомства.
23 февраля при пожаре в 4-м Вятском переулке также пострадал один человек.