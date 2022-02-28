В погранслужбе Польши заявили, что еще сто тысяч беженцев из Украины пересели границу

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Порядка 100 тысяч беженцев из Украины въехали на территорию Польши 27 февраля. При этом за утро понедельника границу пересекли еще 28 тысяч украинцев. Об этом сообщили в польской пограничной службе.

В ведомстве уточнили, что всего с 24 февраля пограничники Польши пропустили свыше 281 тысячи граждан Украины.

— Вчера, 27 февраля, с Украины въехали почти 100 тысяч человек. На 7:00 утра (09:00 по московскому времени — Прим. «ВМ») сегодняшнего дня — 28 тысяч, — говорится в сообщении польской погранслужбы на странице в соцсети Twitter.

По состоянию на 28 февраля более 4,7 тысячи беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за прошедшие 24 часа.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.