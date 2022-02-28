Путин проведет международный телефонный разговор 28 февраля

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 февраля, проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сегодня мы ожидаем во второй половине дня международный телефонный разговор, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что рабочий график Путина в настоящее время достаточно интенсивный. Президент работает в Кремле, некоторые мероприятия имеют непубличный формат, уточнил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.