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Путин проведет международный телефонный разговор 28 февраля

Полина Долганова

В мире
Путин проведет международный телефонный разговор 28 февраля
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 февраля, проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сегодня мы ожидаем во второй половине дня международный телефонный разговор, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что рабочий график Путина в настоящее время достаточно интенсивный. Президент работает в Кремле, некоторые мероприятия имеют непубличный формат, уточнил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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