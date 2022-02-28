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Политолог прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанка

Ирина Игнатенко

Экономика
Политолог прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанка
Фото: moscow-live

Повышение Центробанком ключевой ставки прогнозируемо ударит по россиянам. Подобная мера приведет к росту процентов по кредитам, включая ипотеку, также могут подорожать многие продукты и услуги. Об этом сообщил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Повышение ключевой ставки — это подорожание денег. Боюсь, что это приведет к повышению процентов по займам. Поскольку в мире весь бизнес живет в кредит, то повышение ставки будет означать повышение цен на все, на жизнь, — отметил эксперт в комментарии ОСН.

При этом, как отметил Дмитрий Журавлев, ставки по вкладам могут остаться на прежнем уровне.

По словам эксперта, если ключевая ставка вырастет до 20 процентов, то стоит ожидать повышения товаров на тридцать процентов в ближайшее время.

В понедельник, 28 февраля, Центральный Банк России принял решение о повышении ключевой ставки более чем в два раза — с 9,5 до 20 процентов. В Центробанке уточнили, что это связано с кардинальными изменениями внешних условий для экономики России.

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