Песков объяснил назначение Мединского главой делегации РФ на переговорах с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский занимает высокую должность и обладает всеми качествами для переговорщика. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 28 февраля.

— Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент, — сказал он.

По словам Пескова, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который отвечает за этот вопрос в Кремле, продолжит работать в сфере развития Донбасса, пишет РИА Новости.

В этот же день Мединский сообщил, что переговоры России с украинской стороной должны начаться в 12:00 по московскому времени. По его словам, делегация Украины представлена на достаточно высоком уровне, однако ее состав раскрывать не стал. Глава российского представительства подчеркнул, что позиция РФ сформирована, а переговоры будут длиться «столько, сколько потребуется для достижения договоренности».

Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что оптимистично настроен на предстоящие переговоры российской и украинской делегаций, которые планируется провести в Белоруссии.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

27 февраля Россия и Украина договорились о проведении переговоров в Гомельской области.