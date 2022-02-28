Газпром: В Европе из подземных хранилищ отобран весь закачанный летом газ

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В Европе из подземных хранилищ отобрали весь газ, который был закачан туда летом. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Газпрома.

Уточняется, что совокупный остаток голубого топлива в хранилищах Европы оценивается в 21,5 процента. Этот показатель на 7,9 миллиарда кубических метров уступает уровню прошлого года, передает ТАСС.

Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили в компании «Газпром» в понедельник, 28 февраля. Объем поставляемого горючего вещества на 28 февраля составляет 105,8 миллиона кубометров.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны» на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.