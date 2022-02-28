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Появились фото с места ДТП около мемориала «Стена скорби» в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Появились фото с места ДТП около мемориала «Стена скорби» в центре Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» наехал на памятник жертвам политических репрессий. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД в понедельник, 28 февраля.

По данным ведомства, виновник ДТП следовал по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова и по неустановленной причине совершил наезд на мемориал «Стена скорби».

В результате происшествия водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму.

Пострадавший был госпитализирован.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что автомобиль выехал на тротуар, а после перевернулся на внутренней стороне Садового кольца.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы.

28 февраля также стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту смерти пешехода в результате дорожной аварии на северо-востоке столицы.

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