Компания «Аэрофлот» отменила авиарейсы в США, Мексику и на Кубу до 2 марта

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Российская компания «Аэрофлот» отменила полеты в Соединенные Штаты, Мексику, Доминикану и на Кубу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в понедельник. 28 февраля.

Уточняется, что ограничение будет действовать до 2 марта.

— В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы «Аэрофлота» из Москвы и обратно по следующим направлениям: Мексика (Канкун), США (Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Вашингтон), Куба (Гавана, Варадеро), Доминикана (Пунта-Кана), — говорится в сообщении на официальном сайте перевозчика.

С 28 февраля «Аэрофлот» также приостановил авиарейсы по сети европейских маршрутов. Пассажирам предложили оформить возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

В этот же день стало известно, что российские туристы в европейских странах, которые закрыли воздушное пространство для РФ, будут возвращены домой транзитным путем через третьи страны, в число которых входят Турция, Египет и ОАЭ. В настоящее время туроператоры совместно с Ростуризмом решают вопрос о перевозке 400 туристов из Будапешта, 500 туристов из Болгарии и 200 туристов из Мадейры.

До этого воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Германия, Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша, Чехия и Нидерланды.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.