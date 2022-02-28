Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу с сообщениями о потерях на Украине

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Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием ограничить доступ к недостоверным материалам о ходе военной операции на Украине, размещенных в рамках контекстной рекламы Google Ads. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

— На отдельных российских интернет-ресурсах Роскомнадзор выявил факты демонстрации недостоверной общественно значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads. Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины, — отмечается в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе Роскомнадзор предупредили владельцев российских интернет-ресурсов об ответственности за распространение рекламных сообщений, содержащих недостоверную информацию.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что служба будет блокировать интернет-ресурсы, на которых размещается подобная информация.

— Материалы по таким делам будут передаваться в Следственный комитет России для привлечения владельцев ресурсов к уголовной ответственности, — заключили в пресс-службе Роскомнадзора.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине.