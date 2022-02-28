Экономист рассказал, как защитить рубль от западных санкций

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Повышение ставки ЦБ до 20 процентов сделано для отражения атаки на рубль, но одной этой меры для укрепления российской валюты недостаточно. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Банк России проморгал атаку на рубль и панику на фондовом рынке. Потому что его нужно было поставить на паузу минимум на две недели до окончания спецоперации Дальше начались бы переговоры в Европе, наши ответы были бы очень жесткими, — отметил эксперт в комментарии НСН.

По словам Колташова, для укрепления национально валюты в ближайшее время потребуются изменения в финансовой и торговой системах, нужно пресекать вывод капитала. Эксперт добавил, что необходимы быстрые реформы.

Колташов подчеркнул, что в скором времени наступит стабилизация: товарные мировые цены будут расти, рубль будет укрепляться на фоне роста цен на нефть.

До этого эксперт пояснил, чего ждать от двукратного повышения ставки ЦБ. По словам ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, резкое повышение ставки — это попытка сохранить капитал в российской банковской системе.