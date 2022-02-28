Япония вводит санкции против Центрального банка РФ

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Япония введет санкционные меры против Банка России. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида в понедельник, 28 февраля.

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В этот же день Министерство финансов Великобритании ввело санкции против Центробанка РФ.

В понедельник, 28 февраля, стало известно, что Европейский союз запретил операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России.

В тот же день Банк России объявил меры по поддержке кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора. Так, например, кредитные организации теперь смогут принимать решения о неухудшении оценки финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, если ухудшение положения заемщика произошло после 18 февраля.

Также ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20 процентов годовых.

Колебания курса валют и нестабильность на рынке происходят на фоне последних действий российской стороны на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.