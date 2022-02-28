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Экстрасенс рассказал, как во время Масленицы привлечь в свою жизнь любовь

Лала Манушакян

Общество
Экстрасенс рассказал, как во время Масленицы привлечь в свою жизнь любовь
Фото: Pexels

Экстрасенс Андрей Харрис уверен, что во время масленичных празднований растения обретают магическую силу, которая поможет найти свою любовь. Он дал советы, как правильно совершать любовные ритуалы.

— Для изготовления смеси возьмите розовый перец, цветки жасмина, лепестки роз, плоды и соцветия шиповника, а также эфирные масла герани и сандала. После чего ее необходимо запечатать в бутылку и хранить целый год, — поясняет специалист.

По словам эксперта, такой любовный ритуал притягивает в жизнь одиночки желанного человека и восполняет любовь счастьем.

Для эффективного результата астролог рекомендует изготовить свечу. В ее состав обязательно должны входить подаренные цветочные благовония.

— Возьмите листок вощины, обычный хлопковый фитиль, поместите туда всю эту смесь, скрутите — и любовная свеча для привлечения чуда в вашу жизнь готова, — объясняет Харрис в беседе с Пятым каналом.

Ранее астролог Алена Никольская раскрыла секреты кулинарных ритуалов, приуроченных к неделе Масленицы, которые могут привлечь в дом любовь, счастье, достаток и даже улучшить здоровье.

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