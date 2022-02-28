Шойгу доложил Путину о старте боевого дежурства усиленным составом

Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что дальняя авиация, РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты вышли на боевое дежурство усиленным составом. Об этом сообщили в российском Минобороны в понедельник, 28 февраля.

— Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, — передает РИА Новости сообщение российского оборонного ведомства.

В этот же день стало известно, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ продвинулись еще на 19 километров в наступлении.

Кроме того, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. По данным Минобороны, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили 8 боевых машин «Бук-М1», станции наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 и «Бук-М1», три радиотехнические позиции и 5 военных самолетов.

27 февраля Путин отдал приказ Минобороны перевести силы РФ в особый режим боевого дежурства.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.