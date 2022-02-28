Военный эксперт оценил решение ЕС о закрытии воздушного пространства для России

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Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал решение Евросоюза о полном закрытии воздушного пространства для России. По его мнению, этот шаг приведет к масштабным убыткам для европейских и российских авиакомпаний.

— Авиакомпании перестанут работать, перестанут зарабатывать деньги. Эти авиакомпании будут нести колоссальные убытки. В том числе европейские, которым придется летать теперь в Азию, делая огромный крюк, выжигая огромное количество горючего, — отметил Баранец в комментарии Life.ru.

Эксперт пояснил, что до введения ограничений ряд полетов занимал до восьми часов. Теперь расстояние увеличится, и полет займет до 14 часов. Это приведет к росту цен на билеты.

Баранец пояснил, что Россия будет выкручиваться из этой ситуации, переориентируя свои самолеты на азиатское воздушное пространство.

До этого стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Отмечается, что для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.