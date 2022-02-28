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Визит Сергея Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН отменен
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Визит главы МИД РФ Сергей Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и на Конференцию по разоружению отменен. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.
Причиной отмены называют запрет на пролет самолета Лаврова в воздушном пространстве ряда стран Европейского союза (ЕС).
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