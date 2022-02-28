Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Визит Сергея Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН отменен

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Визит Сергея Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН отменен
Фото: МИД РФ

Визит главы МИД РФ Сергей Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и на Конференцию по разоружению отменен. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

Причиной отмены называют запрет на пролет самолета Лаврова в воздушном пространстве ряда стран Европейского союза (ЕС).

Новость дополняется.

Сергей Лавров Санкции ООН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обиженный трубный рев

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Все мнения
О проекте