Набиуллина заявила, что ЦБ смягчит выдачу ипотеки

Фото: Пресс-служба Совфеда

Банк России (ЦБ) смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ уже предоставил банкам гибкость, приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Она подчеркнула, что ограничений на полную стоимость кредита временно не будет, а макропруденциальные надбавки будут скорректированы или отменены.

— По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

В этот же день Центральный банк России решил повысить ключевую ставку до 20 процентов годовых. На такую меру оказали влияние существенные изменения внешних условий для отечественной экономики.

До этого стало известно, что Банк России с 28 февраля вводит временный запрет для брокеров на сделки по продаже ценных бумаг по требованию нерезидентов. В понедельник, 28 февраля, стало известно, что Евросоюз запретил операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России.