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«Империя лжи»: Путин высказался о западном сообществе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Империя лжи»: Путин высказался о западном сообществе
Фото: Администрация президента РФ

Западное сообщество, объявляющее о новых санкциях в отношении России, является «империей лжи». Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

— Имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество — как я его назвал в своем выступлении, эта империя лжи, — пытается реализовать в отношении нашей страны, — цитирует президента RT.

До этого сообщалось, что Великобритания официально объявила о санкциях против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

В ночь на 26 февраля Путина и Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин индифферентно воспринял введенные в отношении него западные санкции. По его словам, решение о санкционных мерах российский лидер считает весьма абсурдным и недальновидным.

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