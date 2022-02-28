«Чтобы семья смогла жить нормально»: актера Николаева могут признать недееспособным

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Артист Валерий Николаев еще недавно выступал в шоу «Танцы со звездами», а теперь ему грозит ограничение дееспособности. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил адвокат Андрей Алешкин.

Все началось с того, как Николаева остановили за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Актера отправили в психбольницу, где он вел себя невменяемо. Ему назначили лечение и оно может продолжиться, если мужа гимнастки Эльмиры Земсковой признают недееспособным, а в этом есть смысл.

Николаев весь в долгах. Более того, он может навредить своему маленькому сыну. Чтобы отобрать у мужа имущество, защитить сына и предупредить актера от новых долгов, Земскова должна через суд признать Николаева ограниченно дееспособным и установить над ним опеку.

— Чтобы семья смогла жить нормально, супруга может через суд признать Валерия Николаева ограниченно дееспособным: это значит, что вследствие психического расстройства он может не понимать последствий своих действий и нуждается в помощи. В таком случае над актером можно будет оформить опеку, и тогда всем имуществом будет распоряжаться супруга, — уточнил адвокат.

Алешкин подчеркнул, что за уже существующие долги мужа Земскова, к сожалению, должна будет расплатиться сама. Зато в дальнейшем Николаев не сможет брать кредиты и займы, передает КП.

Актер Валерий Николаев, известный зрителям по сериалу «День рождения Буржуя», неоднократно проявлял неуважение и неадекватное поведение в отношении коллег по съемочной площадке. Так на новость о госпитализации артиста в психиатрическую клинику отреагировала в беседе с «Вечерней Москвой» актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.