В Минобороны сообщили , что войска ДНР завершают блокировку Мариуполя

Фото: Минобороны РФ

Войска Донецкой народной республики завершают блокировку Мариуполя. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Подразделения вооружённых сил ДНР, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя, — цитирует Конашенкова RT.

До этого в министерстве заявили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры страны.

Кроме того, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей украинской территорией. По данным Минобороны, ВКС РФ за последние 24 часа уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитного ракетного комплекса С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции и пять военных самолетов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.