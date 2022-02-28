Московские спасатели шесть раз выезжали на происшествия на воде с начала года

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Столичные спасатели за первые два месяца текущего года совершили шесть выездов на происшествия на воде. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, спасатели за этот период совершили более 40,3 тысячи профилактических мероприятий.

В пресс-службе предупредили горожан об опасности выхода на весенний лед, который быстро крошится, образуя полынью, при этом не издавая предупреждающего треска.

— Просим не выходить на лед, который уже стал очень хрупким. Берегите себя! Заметив происшествие, вызывайте спасателей по номеру 112, — обратились к москвичам в официальном Telegram-канале Комплекса.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за наступившей оттепели.

Ранее в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы сообщили «ВМ», что в столичном районе Фили женщина провалилась под лед. Спасателям удалось ее спасти. 57-летнюю пострадавшую доставили на спасательную станцию и оказали ей первую помощь.