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Минфин США запретил американцам осуществлять операции с ЦБ, ФНБ и Минфином РФ

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минфин США запретил американцам осуществлять операции с ЦБ, ФНБ и Минфином РФ
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Министерство финансов США запретило гражданам Америки совершать операции с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и российским Минфином. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

Уточняется, что также под санкции Минфина США попали Российский фонд прямых инвестиций и его глава Кирилл Дмитриев.

— Беспрецедентные действия, которые мы предпринимаем сегодня, значительно ограничат способность России использовать активы для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и нацелятся на средства, от которых зависят Путин и его ближайшее окружение, — приводятся в сообщении слова министра финансов США Джанет Л. Йеллен.

Правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

Как рассказал глава Минфина Антон Силуанов, в стране ввели обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами. Кроме того, Банк России повысил ключевую ставку и принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки кредитных организаций. На фоне роста заимствований в России было временно остановлено размещение государственных ценных бумаг.

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