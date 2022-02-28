Эксперты объяснили, что изменится в жизни россиян в марте

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С 1 марта в России вступает в силу целый ряд нововведений. Так, автолюбители будут получать медицинские справки по новым правилам, владельцев оружия смогут обязать пройти повторное освидетельствование, а также изменятся правила оплаты при долевом строительстве загородных домов.

Вячеслав Ванеев, председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие», Александр Гусаров, автомобильный журналист и Олег Киреев, руководитель департамента Союза садоводов по работе с партнерами в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, какие изменения коснутся автовладельцев, что произойдет в сфере недвижимости и как изменится процедура освидетельствования для получения оружия.

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Что изменится в жизни россиян в марте

С 1 марта меняется порядок получения медицинских справок для водителей. Так, тем, кто ранее был лишен прав за управление в нетрезвом виде, придется сдавать анализы на наличие психотропных веществ и регулярное употребление алкоголя.

— Если автомобилиста лишают прав за езду в нетрезвом виде или за отказ от освидетельствования, то при повторном получении прав он будет сдавать анализы крови и мочи. Но достаточно этого не будет: специальная комиссия будет решать, выдать ли вам повторно права. Она будет оценивать ваше общее состояние, — прокомментировал автоэксперт Александр Гусаров.

С 1 марта владельцев оружия смогут обязать пройти повторное медицинское освидетельствование. Например, это может произойти в случае, если сотрудники ГИБДД остановят пьяного водителя и выяснится, что человек является владельцем оружия.

— Никакого отношения все ужесточения к безопасности не имеют. Более того, сейчас есть такая тенденция, когда владельцев оружия могут лишить права владения за просроченный штраф за маску. Это дискриминация, ни в одном праве нет такого понятия, как «двойное наказание». Мы находимся вне законного поля. Эти действия — это танцы на костях, никакого отношения не имеющие к безопасности общества. Это чистой воды хайп и реверанс в сторону правителей, — считает Вячеслав Ванеев.

С марта вступает в силу большая часть положений закона о малоэтажном строительстве. Теперь участники долевого строительства загородных домов будут оплачивать жилье через эскроу-счета. Деньги, заплаченные покупателем, будут храниться на счете до момента сдачи поселка.

— Достаточно часто человек оплачивает сумму проекта, и потом застройщик не может справиться с работами. А благодаря эскроу-счетам, которые появятся для ИЖС, средства сохранятся. При строительстве ИЖС у застройщика рисков куда больше, чем прибыли. В ближайшее время на жилье вырастут цены, которые и так завышены. А ввод эскроу-счетов защитит потребителя, — сказал Олег Киреев, руководитель департамента Союза садоводов по работе с партнерами.

Россиянам напомнили о других изменениях, которые произойдут с 1 марта.