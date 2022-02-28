В МВД России выразили готовность помочь прибывшим в страну беженцам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство внутренних дел России сообщило, что органы МВД РФ будут оказывать поддержку гражданам Украины, ДНР и ЛНР в продлении срока пребывания на территории России. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что таким людям предоставят временное убежище в России. Также им будет оказана помощь в получении патентов на осуществление трудовой деятельности, разрешений на временное проживание, вида на жительство и приобретении российского гражданства.

— Для этого необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России, — говорится в сообщении.

Дети, которых эвакуировали из Донбасса в Россию, 28 февраля пошли в школы в Московской области. Их обеспечили всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, учебниками. Новых учеников принимают учреждения в Подольске, Клину и Пушкинском округе.

Ранее была создана карта пунктов приема помощи для беженцев в Подмосковье. Местные жители могут принести в пункты приема посуду, детское питание, одежду, товары для ухода за детьми, средства личной гигиены.