Афера на миллион: жительница Железногорска получила крупную сумму денег за фиктивного кладовщика

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Жительница Железногорска устроила любовника на фиктивную должность и получала за него заработную плату в течение пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю в понедельник, 28 февраля.

По данным ведомства, в дежурную часть обратился директор частного предприятия, занимающегося продажей строительных материалов через сеть специализированных магазинов. Он сообщил, что в одной из торговых точек фиктивно трудоустроен местный житель.

В ходе проверки было установлено, что в период с 2017 по 2021 год в должности кладовщика магазина числился сожитель 47-летней управляющей. Мужчина не выполнял никаких обязанностей и не появлялся на рабочем месте. Его возлюбленная ежемесячно вносила в табель учета рабочего времени ложные сведения об «отработанных» часах.

В соответствии с этими данными мужчине регулярно перечислялась заработная плата, которую управляющая магазином присваивала и тратила на личные нужды.

Общая сумма материального ущерба составила более одного миллиона рублей.

По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

С мошенниками столкнулся и представитель столичной полиции. Однако мужчина, попытавшийся ограбить оперативника, был задержан.