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Великобритания введет санкции против Сбербанка
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Власти Великобритании ввели санкции против Сбербанка. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в МИД Великобритании.
Кроме того, Великобритания заморозила активы ВТБ, Совкомбанка, Внешэкономбанка.
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