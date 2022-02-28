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Великобритания введет санкции против Сбербанка

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Великобритания введет санкции против Сбербанка
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Власти Великобритании ввели санкции против Сбербанка. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в МИД Великобритании.

Кроме того, Великобритания заморозила активы ВТБ, Совкомбанка, Внешэкономбанка.

Новость дополняется.

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