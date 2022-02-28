В Донецке допустили ограничение подачи воды из-за разрушения инфраструктуры

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Мэрия Донецка сообщила, что питающий город водопровод получил серьезные повреждения. Об этом сообщил специальный корреспондент «ВМ» Алексей Зернаков в понедельник, 28 февраля.

— Вероятен переход на почасовой график подачи воды, — рассказал журналист.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал «ВМ», что при очередном обстреле со стороны Украины в городе погиб один человек. Помимо этого, по его словам, были повреждены 16 жилых домов, а также объекты водо- и теплоснабжения.