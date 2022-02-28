Детский сад в жилом комплексе «Румянцево-Парк» в ТиНАО ввели в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

В жилом комплексе «Румянцево-Парк» в ТиНАО ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил руководитель Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

— Оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк» на территории ТиНАО, — рассказал он.

Детский сад в деревне Румянцево по адресу улица Родниковая, дом 32, строение 4, построили за счет инвестора.

В здании три этажа общей площадью более 2,8 тысячи квадратных метров. В нем будет восемь групп для детей от трех до семи лет. Кроме того, в здании разместятся музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков, медкабинет и пищеблок.

На прилегающей территории обустроили игровые площадки с безопасным покрытием и теневые навесы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что 85 социальных объектов ввели в столице в 2021 году. Мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги работы столичного стройкомплекса, отметил, что в их числе — 54 здания школ и детских садов.