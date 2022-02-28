Песков: Указ Путина об ответных мерах — не последняя реакция РФ на санкции

Фото: Администрация президента РФ

Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на санкции США и ряда западных стран не станет последней реакцией России. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос журналистов о том, является ли указ Путина единственным ответом РФ на санкции.

— Конечно, не единственный, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

В этот же день Путин подписал указ о введении ответных мер на санкции США и примкнувших к ним западных стран.

Так, резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обяжут продавать иностранную валюту в размере 80 процентов суммы, зачисленной с 1 января на счета в банках на основании внешнеторговых контрактов. Им придется выполнять данное требование не позднее трех рабочих дней со дня зачисления данной валюты.

До этого сообщалось, что Великобритания официально объявила о санкциях против Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

В ночь на 26 февраля Путина и Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза.

Позднее Песков заявил, что Путин индифферентно воспринял введенные в отношении него западные санкции. По его словам, решение о санкционных мерах российский лидер считает весьма абсурдным и недальновидным.