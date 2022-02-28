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УЕФА объявил о прекращении сотрудничества с Газпромом

Иван Юминов

Спорт
УЕФА объявил о прекращении сотрудничества с Газпромом
Фото: Unsplash

Российская компания Газпром больше не является партнером УЕФА. Об этом сообщили в пресс-службе футбольной организации в понедельник, 28 февраля.

— Сегодня УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с Газпромом во всех турнирах. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024, — отмечается на сайте УЕФА.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления».

Данные меры были приняты бюро Совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключило московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

25 февраля английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что разрывает спонсорский контракт с авиакомпанией «Аэрофлот». Решение, как уточняется, было принято из-за событий на Украине, команда также выразила сочувствие пострадавшим в ходе конфликта.

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