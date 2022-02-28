Москалькова договорилась с омбудсменом Украины о сотрудничестве по пропавшим

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорилась с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой о сотрудничестве в установлении местонахождения пропавших лиц.

— С уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой договорились о взаимодействии в гуманитарном направлении, о взаимной помощи в части установления местонахождения пропавших лиц и проверки условий содержания удерживаемых, — приводит слова Москальковой РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной, которые состоялись в Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации, уточнил он.

По его словам, со стороны Украины в переговорах примут участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть. Журавлев полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.