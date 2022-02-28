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Небензя: Россия имела информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса

Виктория Храменкова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя: Россия имела информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Россия имела достоверную информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Помимо этого, Небензя поделился, что власть на Украине сконцентрирована в руках радикальных кругов, а не президента Владимира Зеленского.

— Реальная власть на Украине, реальный политический вес сосредоточен в руках радикалов и неонацистов, которые игнорируют президента и обладают собственной повесткой, — передает ТАСС слова политика.

Также Небензя считает, что Россия закончит операцию на Украине, когда Киев будет готов к демилитаризации.

25 февраля постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН сообщил, что задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена.

Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита. Об этом сказал в пятницу, 25 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, отметил он.

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