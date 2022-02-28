Госдеп назвал условие смягчения санкций против России

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что Соединенные Штаты Америки считают введенные против России санкции — средством для достижения цели. Они готовы их не только ужесточать, но и смягчать. Причиной для изменения экономических мер будет ситуация на Украине.

Прайс объяснил, что санкции являются способом оказания давления на Россию.

—Санкции — не самоцель, а средство достижении цели. А цель, которую мы стремимся достичь, заключается в окончании этого конфликта, — передает РИА Новости слова Прайса.

Однако он отметил, что пока что США пока что не видят, что Россия готова двигаться в этом направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации, уточнил он.

По его словам, со стороны Украины в переговорах приняли участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть. Журавлев полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.