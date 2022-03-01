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Минобороны РФ: Участники спецоперации в Донбассе могут получить статус ветерана

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны РФ: Участники спецоперации в Донбассе могут получить статус ветерана
Фото: mvs.gov.ua

Во вторник, 1 марта, стало известно о том, что Минобороны Российской Федерации предложило предоставлять участникам спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР статус ветерана боевых действий. Информация об этом была опубликована на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

— Раздел III приложения к федеральному закону «О ветеранах» дополнить позицией следующего содержания: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики ‎и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года», — следует из текста.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся в Белоруссии, скорее всего, не приведут ни к каким прорывным решениям. На это, в частности, указывает состав украинской делегации, уточнил он.

По его словам, со стороны Украины в переговорах приняли участие депутаты, которые представляют законодательную, а не исполнительную власть. Журавлев полагает, что Украине нужны эти переговоры, чтобы выиграть время, которое необходимо для получения оружия.

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