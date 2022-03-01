Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 1 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, в Москве в дневное время суток синоптики прогнозируют от нуля до двух градусов тепла, а ночью похолодает до минус восьми.

Также в этот день ветер будет иметь переменные направления, а его скорость будет составлять 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 760-763 миллиметров ртутного столба.

Недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в первых числах марта в Москве и окрестностях ожидается достаточно комфортная погода. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на два–четыре градуса.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в первые выходные марта москвичей ждут минусовые температуры, возможно увеличение снежного покрова. Высота снежного покрова на данный момент, по словам синоптика, составляет 18 сантиметров. К следующему вторнику значение может увеличиться до 20 сантиметров. В первый день весны Цыганков ожидает в столице переменную облачность без осадков. Столбики термометров 1 марта покажут от нуля до плюс двух градусов, 2-го числа — до плюс трех градусов, 3–4 марта вероятны осадки в виде мокрого снега и температура до плюс четырех градусов.