Представитель Украины в ЕС Ченцов сообщил о регистрации заявки на вступление в союз

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Представитель Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов во вторник, 1 марта, подтвердил факт регистрации заявки на вступление государства в ЕС.

— Процесс запущен, — написал он на своей странице в Twitter.

Ченцов добавил, что передал заявку постпреду от Франции в союзе Филиппу Леглиз-Коста.

Handed over 🇺🇦 application for the EU membership signed by President @ZelenskyyUa to 🇫🇷 PermRep to the EU Philippe Léglise-Costa, current Presidency of the Council of the EU @Europe2022FR.

Application is registered. Process has been started. #UkraineIsEU #EUisUkraine 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/BBcx7UI6ST — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) February 28, 2022

28 февраля Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

В свою очередь главы ряда стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Так, среди стран, которые поддержали скорейшее вступление Украины — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.