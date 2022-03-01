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Представитель Украины в ЕС Ченцов сообщил о регистрации заявки на вступление в союз

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Представитель Украины в ЕС Ченцов сообщил о регистрации заявки на вступление в союз
Фото: Pixabay

Представитель Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов во вторник, 1 марта, подтвердил факт регистрации заявки на вступление государства в ЕС.

— Процесс запущен, — написал он на своей странице в Twitter.

Ченцов добавил, что передал заявку постпреду от Франции в союзе Филиппу Леглиз-Коста.

28 февраля Верховная рада заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.

В свою очередь главы ряда стран Евросоюза выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Так, среди стран, которые поддержали скорейшее вступление Украины — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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