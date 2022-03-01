Специалист по уходу за кошками рассказала о правильном обращении с новыми питомцами

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Жители столицы забрали из городских приютов свыше 700 кошек. Однако переезд и новое окружение для питомца — это большой стресс. Специалист по уходу за кошками из приюта «Зоорассвет» Анна Луканина рассказала о правильном уходе за четвероногими.

По ее словам, кошка привыкает к новому месту около двух–трех дней. Доброе отношение позволяет животному из приюта почувствовать себя более комфортно в непривычной обстановке. Однако с дикими питомцами нужно быть терпеливыми.

— Недавно из приюта «Зоорассвет» в новый дом уехала кошка Мавка. На адаптацию ей потребовалось около двух месяцев со дня, когда она попала в приют. Почти сразу кошка освоилась, позволяла себя гладить и мурлыкала, — отметила эксперт.

Луканина добавила, что для безболезненной адаптации можно забрать горсть наполнителя из лотка или потереть тряпочку о лежанку. Также нельзя насильно доставать животное из переноски. Лучше, чтобы кошка сделала это сама.

— Когда питомец обнюхает новое помещение, поймет, где расположены миски с водой и едой, то сможет приступить к исследованию территории, — уточнила специалист.

С подробностями ухода за питомцами из приютов можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Жители столицы забрали из городских приютов порядка 3,5 тысячи кошек и собак в минувшем году. В настоящий момент в городе действуют 13 приютов. В них проживают свыше 16 тысяч питомцев.